Funzione Pubblica CGIL Caserta, eletta la nuova Segreteria provinciale (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Funzione Pubblica CGIL, eletta la nuova Segreteria provinciale si prepara alla mobilitazione. L’Assemblea Generale della Funzione Pubblica CGIL di Caserta, composta dai delegati dei posti di lavoro, ha eletto la nuova Segreteria provinciale che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Ad affiancare il Segretario Generale, Luigi Capaccio, riconfermato alla guida della Federazione nel Congresso dello scorso dicembre, ci saranno Carmela Ciamillo – con delega alle Funzioni Centrali – e Ciro Vettone con delega alla Sanità. Dopo i ringraziamenti di rito, i neoeletti Segretari hanno posto l’accento sulle difficoltà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –lasi prepara alla mobilitazione. L’Assemblea Generale delladi, composta dai delegati dei posti di lavoro, ha eletto lache resterà in carica per i prossimi quattro anni. Ad affiancare il Segretario Generale, Luigi Capaccio, riconfermato alla guida della Federazione nel Congresso dello scorso dicembre, ci saranno Carmela Ciamillo – con delega alle Funzioni Centrali – e Ciro Vettone con delega alla Sanità. Dopo i ringraziamenti di rito, i neoeletti Segretari hanno posto l’accento sulle difficoltà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daylightlous : @dallaslrry cioè non so se mi sono spiegata lui quando pubblica i selfie è come se fossero scattati dall’esterno qu… - CavConte : CISL Funzione Pubblica FP ASL Salerno : Venerdi 21 aprile 2023 Corso ECM... - DomenicoCambar4 : @Michele_Arnese Quante lcarichein contemporanea dovrei ricoprire io? Xfortunache mi accontento da tempo: mi autonom… - lunar_puck : @emmevilla Non hanno premura di coprire le menzogne perché mentono un funzione dell'indottrinamento della parte dis… - ennavivi_it : Filctem e Funzione Pubblica Cgil su fondi recovery plan in provincia di Enna -