Fruitimprese | futuro export ortofrutticolo passa da nuovi mercati | no politiche ambientaliste suicide

(Di giovedì 20 aprile 2023) Alla 74° assemblea dell’associazione che riunisce oltre 300 imprese per un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro Preoccupazione per leeuropee in tema di fitofarmaci e imballaggi e crisi dei consumi sono stati i temi al centro della relazione del presidente di, Marco Salvi, alla 74° assemblea dell’associazione che riunisce oltre 300 imprese per un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di, svoltasi oggi a Roma. Dal punto di vista del commercio estero del settore, il 2022 segna un nuovo record per le esportazioni italiane che valgono oltre 5.3 miliardi di euro con un +1,5% sul precedente record del 2021. E’ positivo per 665 milioni il saldo della bilancia commerciale con un calo del 38,1% rispetto all’anno precedente ma replicando il risultato ...

Veneto organizza venerdì 14 aprile alle ore 17:00 il convegno "L'impresa del. Ortofrutta, le nuove sfide", che si svolgerà nella Sala Verde di Veronamercato, in via Sommacampagna ...

All'Assemblea di Fruitimprese preoccupazione per le regole Ue in tema di fitofarmaci e imballaggi. Crisi consumi: "Comunicare meglio" ...Roma, 20 apr. (Labitalia) - Preoccupazione per le politiche europee in tema di fitofarmaci e imballaggi e crisi dei consumi sono stati i temi al ...