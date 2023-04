Fratelli d’Italia contro la vignetta del Fatto Quotidiano sulla sorella della Meloni (Di giovedì 20 aprile 2023) Fratelli d’Italia contro la vignetta pubblicata da Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. In prima pagina un attacco satirico, indirettamente anche alla premier Giorgia Meloni, con protagonista la sorella, Arianna e il marito di quest’ultima, Francesco Lollobrigida. Immediate le reazioni di FdI. Fratelli d’Italia contro la vignetta de Il Fatto Quotidiano sulla sorella della Meloni Il Fatto Quotidiano ha pubblicato una vignetta satirica che ha come protagonista la sorella della premier Giorgia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 aprile 2023)lapubblicata da Ildi Marco Travaglio. In prima pagina un attacco satirico, indirettamente anche alla premier Giorgia, con protagonista la, Arianna e il marito di quest’ultima, Francesco Lollobrigida. Immediate le reazioni di FdI.lade IlIlha pubblicato unasatirica che ha come protagonista lapremier Giorgia ...

Profughi, è scontro nel governo tra Lega e Fratelli d'Italia Alla fine il governo deve frenare su immigrati e accoglienza. Far sopravvivere almeno il simulacro della protezione speciale. Tutto questo manda in bestia Matteo Salvini e la Lega. Succede poco prima ... Sostituzione etnica, indignazione bipartisan per la vignetta sulla sorella di Giorgia Meloni Una vignetta satirica pubblicata dal Fatto Quotidiano ha scatenato un'indignazione bipartisan, da Fratelli d'Italia fino al Pd. Nella vignetta, viene ritratta la camera da letto del ministro Francesco Lollobrigida: a letto, la moglie del ministro (la sorella di Giorgia Meloni, Arianna) e un uomo ... Vignetta sulla sorella, l'ira della Meloni contro il Fatto: "Allusioni indegne". La risposta di Travaglio Al ministro Lollobrigida e ad Arianna Meloni rivolgo tutta la mia vicinanza", afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. " Il Fatto Quotidiano ha come marchio ...