Fratelli d'Italia contro la vignetta de Il Fatto Quotidiano sulla sorella della Meloni: arriva l'attacco al quotidiano anche della premier (Di giovedì 20 aprile 2023) Fratelli d'Italia contro la vignetta pubblicata da Il Fatto quotidiano di Marco Travaglio. In prima pagina un attacco satirico indirettamente alla premier Meloni con protagonista la sorella. Immediate le riposte ufficiale del partito FdI. Fratelli d'Italia contro la vignetta de Il Fatto quotidiano sulla sorella della Meloni Il Fatto quotidiano di Marco Travaglio ha pubblicato una vignetta satirica che ha come protagonista la sorella

