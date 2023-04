Francia - La filiera dell'auto chiede incentivi per le elettriche legati al 'Made in Europe'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lamobilistica francese interviene sulla questione del protezionismo varato dagli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act,ndo che anche in Europa si introducanoall'origine localee produzioni oe materie prime. A farsi avanti è la Pfa (Plateformemobile), l'associazione analoga alla nostra Anfia: "La possibilità di un bonus destinato ai veicoli fabbricati sul suoloo, simile quanto stabilito dall'Ira per gli Stati Uniti, è tra le opzioni che stiamo esaminando", ha detto alla Reuters il presidente Marc Mortureux, parlando'ipotesi di una rimodulazionee agevolazioni francesi. Gli obiettivi. Attualmente, la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diwa1300 : Ottima analisi. A proposito di nucleare. Le centrali esistenti dovrebbero funzionare fino a fine vita. In Italia no… - fabiominelli : @andreabarolini @DanySK86 @monicafrassoni @fffitalia Chi vive in Francia usa energia prodotta emettendo un decimo d… - fra_kaiser01 : @GiacomoTortorix @AlessioBuzzanca E i coreani non hanno la bacchetta magica, anche la Francia quando ha costruito l… -

Attualmente, lagarantisce un sussidio di 5 mila euro ai consumatori intenzionati ad ... in seguito allo stop europeo alla vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 , anche la...Al primo posto c'è invece la(BEV 15,4%, PHEV 8,7%), poi il Regno Unito (BEV 15,4%, PHEV 6,... che rischia un pericoloso declassamento, ma anche per il futuro della nostra stessa...... seconda stagione degli incendi peggiore di sempre, con epicentri, Spagna e Portogallo. ... rischiano di diventare un rumore di fondo, in questo momento è come se si fosse rotta latra ...

Francia - La filiera dell'auto chiede incentivi per le elettriche legati al ... Quattroruote

L'associazione Pfa teme gli effetti del protezionismo americano e cinese e auspica l'introduzione di agevolazioni simili a quelle varate da Washington per consentire all'industria di consolidare la su ...La presidente del Consiglio ha inaugurato la manifestazione e visitato gli stand annunciado le iniziative del governo per difendere il sistema imprenditoriale, il made in Italy e valorizzare il patrim ...