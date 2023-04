Francesco Totti “pressato” da Noemi Bocchi: quel ‘no’ che gli è costato caro, adesso la villa è rimasta a Ilary Blasi (con bollette da 10.000 euro) (Di giovedì 20 aprile 2023) Francesco Totti e Ilary Blasi, dov’eravamo rimasti? Tra pochi mesi sarà un anno da quando l’ex capitano giallorosso e la conduttrice hanno reso pubblica la loro separazione. Da quel momento in poi, tutto è cambiato. Probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato che una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo si riducesse a tanto. Quando finisce un amore, si sa, rancore e orgoglio possono fare brutti scherzi. Ma la loro storia – iniziata circa 20 anni fa e che ha visto nascere tre meravigliosi bambini: Cristian, Chanel e Isabel – sembrava essere un’eccezione. E invece no. Indiscrezioni, pettegolezzi, avvocati, Rolex, borsette e frecciatine: se è vero che la cronaca rosa ama romanzare, la sceneggiatura l’hanno scritta i protagonisti stessi: Totti e Blasi. Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023), dov’eravamo rimasti? Tra pochi mesi sarà un anno da quando l’ex capitano giallorosso e la conduttrice hanno reso pubblica la loro separazione. Damomento in poi, tutto è cambiato. Probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato che una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo si riducesse a tanto. Quando finisce un amore, si sa, rancore e orgoglio possono fare brutti scherzi. Ma la loro storia – iniziata circa 20 anni fa e che ha visto nascere tre meravigliosi bambini: Cristian, Chanel e Isabel – sembrava essere un’eccezione. E invece no. Indiscrezioni, pettegolezzi, avvocati, Rolex, borsette e frecciatine: se è vero che la cronaca rosa ama romanzare, la sceneggiatura l’hanno scritta i protagonisti stessi:. Di ...

