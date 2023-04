Francesco Totti | mamma Fiorella “benedice” Noemi Bocchi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Francesco Totti and Giuseppe Giannini. - OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - PasqualeMarro : #ilaryblasi bordata a Francesco Totti - FilippoCarmigna : Ilary Blasi e la super villa, a Francesco Totti resta il mutuo: 20 mila euro al mese - DeboraRoucyDeb1 : @GiuseppeFalcao @giuseppe @Totti Infatti...ma la cosa più infima è che dopo 6 anni da quel giorno di maggio, ancora… -

... come tra l'altro è successo alla ex coppia composta da Ilary Blasi e: 'Sarebbe tutto assai complesso...' Cosa riserverà il destino alla coppia composta dalla Bruganelli e da Bonolis, ...Dall'ex maritoriceverà un assegno di mantenimento mensile di 12.500 euro . Si parla di grande vittoria per l'ex Letterina, ma il Corriere della Sera fa i conti in tasca alla romana. "...Volevi la bicicletta E adesso pedala! In questo caso, volevi la casa E adesso pagala. L'oggetto del desiderio della separazione che Ilary Blasi sta compiendo dal suo ex - marito, cioè la villa dell'Eur, è diventato una realtà. Lo Scudetto del divorzio lo ha vinto la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Con gli onori, però, arrivano anche gli oneri , perché, ...

Totti-Ilary , una storia infinita. Il liro divorzio è finito su tutti i giornali. L'ultimo episodio è appena trascorso, ma c'è ne saranno degli ...Ilary Blasi Francesco Totti separazione commentata da Alvin, il collega della conduttrice romana con cui lavora all'Isola dei famosi ...