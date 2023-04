Francesco Totti ci ha provato con lei prima di Noemi | Scoppia la bomba in diretta

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nuove indiscrezioni sue le sue conquiste:diBocchi ci sarebbe stata un’altra. Cosa è accaduto tra i due? Continua il gossip sue sulle sue “fiamme”:diBocchi, con la quale sta ormai da più di un anno, l’ex calciatore avrebbea conquistare un’altra persona, una donna molto famosa soprattutto tra i giovani. Si tratta di una ragazza molto giovane che, a giudicare da come sono andate le cose, avrebbe rifiutato le avances dell’ex capitano della Roma. La notizia ha lasciato a bocca aperta gli utenti del web e in particolare i follower die della donna in questione. In molti si stanno chiedendo cosa sia accaduto tra i due e se la vicenda si sia verificata quando l’ex calciatore stava già con ...

Momento amarcord per i tifosi giallorossi durante Roma - Feyenoord, quarto di finale dell'Europa League 2022/2023.e Daniele De Rossi sono infatti stati inquadrati dalle telecamere, con le due bandiere insieme in tribuna all'Olimpico per assistere a questa importante sfida europea. La FOTO di...Alvin si lascia andare alle confidenze e parla di come sta vivendo il divorzio Ilary ...Anche la leggenda giallorossa, col figlio Cristian, all'Olimpico per Roma - Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa ...

Francesco Totti dovrà versare un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei figli.Le leggende giallorosse presenti all'Olimpico per supportare la squadra nel match di quarti di Europa League contro il Feyenoord ...