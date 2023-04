Francesco Lollobrigida | la sostituzione etnica e il piano Kalergi | «Non sapevo chi fosse ma non sono ignorante»

(Di giovedì 20 aprile 2023)non ci sta. Sulla «» il ministro dell’Agricoltura ci tiene a far sapere che non appoggia «idee cospirazioniste». E che non conosceva la «teoria complottista» del. Mentre contro di lui si sarebbe scatenata «una macchina del fango». Il cognato di Giorgia Meloni parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera. «Nelle mie parole non c’era alcun riferimento a visioni ben lontane dalla mia formazione», dice. Ha sostenuto di aver sbagliato «per ignoranza». «Non credo sia corretto definirmiperché fino a ieri nonchiil signor. Ho letto molto nella vita, ma non perdo tempo con folli e complottisti a cui la sinistra dedica molta ...

ROMA - Dalle stanze della sezione del Movimento sociale di Colle Oppio - a sedici anni presente al funerale di Giorgio Almirante - passando per una piccola scrivania nella sede Azione giovani in via ..."Ma l'accusa di razzismo no, non l'accetto: persino i miei amici della comunità ebraica mi hanno espresso solidarietà", sibila, il ministro che ha additato la "sostituzione ...

"No alla sostituzione etnica, dobbiamo pensare all'Italia di dopodomani incentivando le nascite", ha affermato il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un intervento al congres ...Mentre al Senato si discutono le questioni pregiudiziali sul decreto Cutro, che per le opposizioni contiene elementi di incostituzionalità, un membro del governo Meloni corre in soccorso di Francesco ...