Fox News fabbricava balle pro Trump Salvini & C se le sono bevute tutte

(Di giovedì 20 aprile 2023) Avrebbe dovuto essere il processo del secolo e invece è finito prima di cominciare. La causa di Dominion contro Fox, il network di informazione che ha ferocemente sostenuto Donald, si è già conclusa con un patteggiamento da 797,5 milioni di dollari. Dominion (azienda che si occupa di voto elettronico) nel 2021 aveva fatto causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Il network Usa Foxsborsa 797 milioni per diffamazione. Ma chi ha rilanciato le bufale non pagherà nulla Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione sulle elezioni del 2020 cavalcata dall’emittenteche, in onda, ha più volte definito truccati a favore di Joe Biden i dispositivi di voto di Dominion e ha accusato i dipendenti della società di aver pagato mazzette ai funzionari elettorali. Fox aveva anche confezionato la ...

... che fine hanno fatto i conservatori Non i conservatori seguaci di Donald Trump, che rimangono ancora numerosi dentro il Partito repubblicano e sulle frequenze di, né i più articolati ...Tanto ha patteggiatoper non dover far parlare i suoi vertici sotto giuramento in tribunale, tanto è stato dato a Dominion Voting Systems, la società che ha deciso di denunciare per ...Ma perfino nel peggiore degli studi televisivi è difficile immaginare il sabba di menzogne, disinformazione, calunnie e stravolgimento della verità organizzato da, canale conservatore del ...

