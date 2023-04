Fox News convince il suo pubblico che Biden è un impostore e che Zelensky è un invasato

(Di giovedì 20 aprile 2023) La “big lie” inventata da Donald Trump ora ha un prezzo: 787,5 milioni di dollari. Tanto ha patteggiato Foxper non dover far parlare i suoi vertici sotto giuramento in tribun... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Mentire costa. Fox News ha raggiunto un accordo transattivo da quasi 800 milioni di dollari con Dominion Voting Sys… - repubblica : False accuse sulla vittoria rubata a Trump, Fox News accetta di pagare una cifra record di risarcimento: quasi 800… - you_trend : ?? #BREAKING Fox News ha raggiunto un accordo con Dominion Voting Systems per evitare un processo per diffamazione r… - Sulserio1 : RT @BimbePeppe: Fox News, tv repubblicana ????, ha patteggiato un risarcimento di 800 milioni di dollari per aver diffamato la compagnia amer… - Nerogiaguaro : RT @BimbePeppe: Fox News, tv repubblicana ????, ha patteggiato un risarcimento di 800 milioni di dollari per aver diffamato la compagnia amer… -

Ma perfino nel peggiore degli studi televisivi è difficile immaginare il sabba di menzogne, disinformazione, calunnie e stravolgimento della verità organizzato da, canale conservatore del ...patteggia, quanto dovrà pagare per le accuse sul voto 2020: cifre mai viste Robert Junior è il figlio di Robert Kennedy, fratello di 'JFK', ex ministro della giustizia democratico e ...È stato calcolato che il conduttore diTucker Carlson l'abbia utilizzata oltre 400 volte. In Italia, il dubbio onore di averla introdotta spetta a Matteo Salvini. "È in corso un'operazione ...

Usa, Fox News cede e patteggia con Dominion: pagherà 787,5 milioni di risarcimento Corriere della Sera

