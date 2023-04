FOTO – Skriniar si ricorda dell’Inter e si accoda alla festa: «Bravi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Skriniar è un mistero e adesso anche in Francia cominciano a interrogarsi sulla sua situazione, visto che non gioca da oltre un mese (vedi articolo). Pochi minuti fa, è tornato a fare i complimenti all’Inter per la qualificazione. IL NUOVO LAZZARO – C’è anche Milan Skriniar fra i festeggiamenti per l’Inter in semifinale di Champions League. L’ex capitano, prossimo giocatore del PSG (salvo difficoltà mediche), non gioca dal ritorno degli ottavi contro il Porto, ha aspettato un po’ ma alla fine ha fatto i complimenti a quelli che sono ancora i suoi compagni e a quella che è ancora la squadra che lo stipendia. “Bravi”, il post di Skriniar con una storia su Instagram che riprende quella dell’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)è un mistero e adesso anche in Francia cominciano a interrogarsi sulla sua situazione, visto che non gioca da oltre un mese (vedi articolo). Pochi minuti fa, è tornato a fare i complimenti all’Inter per la qualificazione. IL NUOVO LAZZARO – C’è anche Milanfra i festeggiamenti per l’Inter in semifinale di Champions League. L’ex capitano, prossimo giocatore del PSG (salvo difficoltà mediche), non gioca dal ritorno degli ottavi contro il Porto, ha aspettato un po’ mafine ha fatto i complimenti a quelli che sono ancora i suoi compagni e a quella che è ancora la squadra che lo stipendia. “”, il post dicon una storia su Instagram che riprende quella. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Skriniar si ricorda dell'Inter e si accoda alla festa: «Bravi» - - Andypanas03 : @fralittera Ora ho solo bisogno di un po' di acido per sciacquarmi gli occhi dopo aver visto quella foto di Skriniar - angeladonadio55 : NON VEDO DIFFERENZE TRA QUESTI DUE IN FOTO. #Skriniar #Icardi -