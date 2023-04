FOTO – Skriniar: «Intervento per rientrare in campo prima possibile» (Di giovedì 20 aprile 2023) Milan Skriniar ha rassicurato tutti dopo l’Intervento chirurgico a cui si è sottoposto nella giornata di ieri (vedi articolo). POST – A seguire le parole e la FOTO pubblicate da Milan Skriniar in una storia nel proprio profilo Instagram. “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di C.L. e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un Intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguiro ora una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica. Un saluto a tutti Skri“. Milan Skriniar – InstagramFonte: Instagram ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Milanha rassicurato tutti dopo l’chirurgico a cui si è sottoposto nella giornata di ieri (vedi articolo). POST – A seguire le parole e lapubblicate da Milanin una storia nel proprio profilo Instagram. “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di C.L. e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita d’andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad unper poterinil. Seguiro ora una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica. Un saluto a tutti Skri“. Milan– InstagramFonte: Instagram ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Skriniar: «Intervento per rientrare in campo prima possibile» - - infoitsport : FOTO – Skriniar si ricorda dell’Inter e si accoda alla festa: «Bravi» - internewsit : FOTO - Skriniar si ricorda dell'Inter e si accoda alla festa: «Bravi» - - Andypanas03 : @fralittera Ora ho solo bisogno di un po' di acido per sciacquarmi gli occhi dopo aver visto quella foto di Skriniar - angeladonadio55 : NON VEDO DIFFERENZE TRA QUESTI DUE IN FOTO. #Skriniar #Icardi -