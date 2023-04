FOTO – Ranocchia | «Complimenti ragazzi! Forza Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 aprile 2023)pubblica sui social alcunedella magica serata di Inter-Benfica. L’ex calciatore si complimenta con i nerazzurri per la qualificazione alla semifinale di Champions League.– Andreasi complimenta con l’Inter per l’approdo alla semifinale di Champions League. All’indomani da Inter-Benfica, l’ex calciatore nerazzurro pubblica alcunedella magica serata di San Siro e scrive: «». Nonostante l’addio prima alla squadra interista e, poi, al calcio giocato, l’ex capitano si mostra ancora molto legato all’Inter. Andrea– InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...