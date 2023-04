(Di giovedì 20 aprile 2023) Un tifoso speciale osserva da lontano l’nella conquista dei traguardi europei. Si tratta di, che pubblica un pensiero sui social al termine della gara di Champions League contro il Benfica. TIFOSO – Ivannon sembra volersi staccare del tutto dall’. A quasi un anno dal suo addio in nerazzurro, il centrocampista del Tottenham continua a seguire, da lontano, la sua ex squadra. Al termine della sfida contro il Benfica, che segna la qualificazioneista in semifinale di Champions League, il croato pubblica un messaggio sul proprio profilo Instagram indirizzato proprio ai colori nerazzurri. Nessuna frase ad effetto, solo delle emoticon che dimostrano orgoglio e vicinanza nei riguardi degli ex compagni. Ivan– Instagram-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO – Perisic, nostalgia Inter? Fa i complimenti da tifoso! - -

... quando andarono in rete cinque marcatori differenti (, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez ... -LivePhotoSport - . glb/red 06 - Apr - 23 19:31 6 aprile 2023... in quel match a segno cinque marcatori differenti (, Dumfries, Sánchez, Lautaro Martínez e ... FOTOGALLERY ©LaPresse %srimanenti Serie A La classifica marcatori della Serie A In testa c'è ...FOTOGALLERY %srimanenti coppa italia Juve - Inter, le storie dei derby in Coppa Italia Dalle ... 4 - 2 show deciso da una doppietta dinei supplementari. MAESTRO CONTRO ALLIEVO Per ...

Inter: Perisic, un Lukaku Bis - Italia Tuttocampo

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...