FOTO – Champions League | Milito | «Complimenti Inter Ora arriva…»

Diego Milito, ex attaccante e leggenda dell'Inter del Triplete, ha parlato della squadra nerazzurra dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League.

A seguire le parole e la foto condivisi da Diego Milito sul proprio profilo Instagram dopo la qualificazione della squadra nerazzurra alle semifinali di Champions League:

"Bellissima serata di Champions League, Complimenti all'Inter per il raggiungimento della semifinale dopo 13 anni!! Adesso arriva la sfida più bella di tutte Forza magica Inter!!"

