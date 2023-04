FOTO ? Onana super ambizioso: «Inter, testa alta e senza limiti» (Di giovedì 20 aprile 2023) Onana ha raggiunto insieme all’Inter le semifinali di Champions League dopo aver eliminato il Benfica. Ora l’euroderby col Milan. Il portiere camerunese non si pone limiti A testa alta ? Orgoglio, determinazione a ambizione: André Onana mai banale. Il portiere del Camerun è stato decisivo in questa Champions League dell’Inter. Come contro Barcellona e Porto, l’ex Ajax ha brillato anche contro il Benfica neutralizzando i lusitani sia all’andata che al ritorno. Ora non si pone limiti e mira a mete sempre più ambite. Su Twitter, carica i tifosi. A testa alta e senza limiti, noi siamo l’@Inter. pic.twitter.com/235TsIYOTK — Andre Onana ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)ha raggiunto insieme all’le semifinali di Champions League dopo aver eliminato il Benfica. Ora l’euroderby col Milan. Il portiere camerunese non si pone? Orgoglio, determinazione a ambizione: Andrémai banale. Il portiere del Camerun è stato decisivo in questa Champions League dell’. Come contro Barcellona e Porto, l’ex Ajax ha brillato anche contro il Benfica neutralizzando i lusitani sia all’andata che al ritorno. Ora non si ponee mira a mete sempre più ambite. Su Twitter, carica i tifosi. A, noi siamo l’@. pic.twitter.com/235TsIYOTK — Andre...

