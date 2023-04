Foti mette le mani addosso a un giocatore del Feyenoord: espulso il vice di Mou (Di giovedì 20 aprile 2023) Nervi tesi all'Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord, coi giallorossi sconfitti 1 - 0 all'andati in Olanda. Al 32' è stato espulso Salvatore Foti, il vice di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Nervi tesi all'Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e, coi giallorossi sconfitti 1 - 0 all'andati in Olanda. Al 32' è statoSalvatore, ildi ...

