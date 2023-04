Forza Italia scippa la proposta di legge Saman alla 5S Ascari

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Ladi, inserita ieri come subemendamento nel decreto Cutro da, nasce da un’intuizione del Telefono Rosa e nello specifico dal lavoro della nostra presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, e della vicepresidente, avvocata Antonella Faieta. Sono state loro a capire che la ragazza poteva essere salvata. Per questo insieme a tutta l’Associazione, e con il supporto e la professionalità dell’onorevole, senza la quale non sarebbe stato possibile nulla, si sono battute per proporre unache garantisse il rilascio immediato del permesso di soggiornovittima che denuncia un matrimonioto, permettendole così di svincolarsi dfamiglia di origine. Questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : L’elenco degli europarlamentari che hanno votato contro l’appello alla depenalizzazione mondiale dell’omosessualità… - fanpage : La senatrice Vincenza Rando del Pd ha letto in Aula i nomi delle vittime del naufragio di Cutro. L’intervento è sta… - Antonio_Tajani : E’stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di @berlusconi . E’stato un grande piacere informarlo sull’… - IDK_Italy : RT @Sydwerehere: Approfittando della distrazione collettiva per la vignetta, all’Europarlamento i deputati di Lega e Fratelli d’Italia (e d… - dragonicola : RT @ultimora_pol: L’elenco degli europarlamentari che hanno votato contro l’appello alla depenalizzazione mondiale dell’omosessualità. Tra… -

...Uninettuno (UTIU) è un' Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più longeve in, ha infatti una storia più che ventennale e gode di un'ottima fama. Tra i suoi punti dila sua ...Prezzo e disponibilità Ring Intercom è disponibile in, su Ring.com e Amazon.it, a 129,99 ... dove il portone è percomandato da più persone con necessità differenti, sia per gli ingressi ...L'Extended Reality Come anticipato, indal 2020 ad oggi sono stati censiti 231 progetti ... Tra gli altri settori, le Utility (8%), con progetti per il supporto dellalavoro sul campo e la ...

Silvio Berlusconi prepara il «discorso della resurrezione» per la convention di Forza Italia: «Dite a tutti ch ilmessaggero.it

È stata inaugurata oggi alla stazione della metropolitana Marconi l’opera che Roma Capitale ha dedicato alla Corsa Rosa, un murales la cui realizzazione è stata affidata a Giulio Gebbia, in arte Rosk.“Sento addosso la responsabilità di rispondere alle tante aspettative che ci sono su di me. Il partito Forza Italia mi riporta alla memoria il 1994. Pur non avendo mai avuto tessere di partito ho semp ...