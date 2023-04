Formazioni Fiorentina-Lech Poznan | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

Alle 18:45 scenderanno in campo per la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lech Poznan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic; Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Lech Poznan (3-4-1-2): Bednarek; Milic, Karlstrom, Dagerstal; Skoras, Czerwinski, Murawski, Rebocho; Afonso Sousa; Velde, Sobiech. Allenatore: John van den Brom.