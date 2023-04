Fondi per il nuovo Puc, il PD esprime perplessità: “Siamo di fronte a una svista?” (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento “Il gruppo consiliare del PD si è riunito con il team di tecnici e professionisti che coadiuvano l’attività consiliare nelle materie urbanistiche. In particolare, il gruppo di lavoro ha posto l’attenzione sulla determina dirigenziale avente ad oggetto la prenotazione di spesa per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale per l’importo complessivo di € 144.000,00. I riferimenti normativi indicati nel corpo della determina (la legge regionale 13/2022 e la legge regionale 18/2022) non sembrano giustificare il carattere di urgenza per la prenotazione delle somme da corrispondere per l’attivazione della redazione del nuovo PUC, in quanto si riferiscono a fattispecie diverse. Infatti, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento “Il gruppo consiliare del PD si è riunito con il team di tecnici e professionisti che coadiuvano l’attività consiliare nelle materie urbanistiche. In particolare, il gruppo di lavoro ha posto l’attenzione sulla determina dirigenziale avente ad oggetto la prenotazione di spesa per l’affidamento dell’incarico di redazione delstrumento urbanistico comunale per l’importo complessivo di € 144.000,00. I riferimenti normativi indicati nel corpo della determina (la legge regionale 13/2022 e la legge regionale 18/2022) non sembrano giustificare il carattere di urgenza per la prenotazione delle somme da corrispondere per l’attivazione della redazione delPUC, in quanto si riferiscono a fattispecie diverse. Infatti, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Phastidio : Gentiloni: Grecia e Italia hanno chiesto di accedere ai fondi non utilizzati del Recovery Fund per avere un ammonta… - Antonella_Soldo : La sen. @augustamontarul di @FratellidItalia -condannata a 1 anno e 6 mesi di carcere (che non farà mai) per pecula… - michele_geraci : La #SwedishRadio preoccupata per l’aumento dell’incitamento all’odio su #Twitter (dove la #BBC non è riuscita a for… - PasianSergio : @Gazzettino Bravissimi nel fare annunci, non dicono mai da dove preleveranno i fondi per questa manovra, poi si par… - Philippe_Echez : RT @MaxxGhe: 20/04/1992. 1) I tre restanti membri dei Queen tengono il 'Freddie Mercury Tribute' al Wembley Stadium di Londra, raccogliendo… -