(Di giovedì 20 aprile 2023) «Ladeve far fronte ad una pressante richiesta di misure sociali a tutela delle famiglie e delle fasce più deboli». Così - per conto della- Emilio Di Marzio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Napoli, scontro sulla cultura. Manfredi si impegna: 'Troveremo altri fondi' [di Bianca de Fazio] [aggiornamento del… - AloisioM5S : Ci ha lasciati ieri Mauro Giancaspro, storico e vulcanico direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli che ha con… - fisco24_info : 'La Regione taglia i fondi, stop al teatro d'estate a Pompei': L'annuncio a sorpresa di Andò, direttore del Naziona… - iISud24 : De Luca taglia i fondi al Mercadante, salta il Pompeii Theatrum Mundi. @LucianoSchifone: «È gravissimo» #19aprile… - mattinodinapoli : Taglio dei fondi al Mercadante, Schifone: ministro esterefatto -

Casa Ricognizione deiex Gescal, una prima tranche di 10 milioni verrà utilizzata per il ...5 milioni in più rispetto al 2022 con maxi emendamento; contributi per valorizzazione musei; ...... ebbe il grande ed esclusivo privilegio di vedersi finanziata conCassa del Mezzogiorno una ... purtroppo, sconti, come tutti i luoghi dellain Italia e soprattutto dalle nostre parti, la ..."Il progetto Life Ursus è stato un fallimento perché privo di unadel controllo. ... la classe dirigente ha pensato soltanto ad incassare ipubblici dell'Unione Europea. Le conseguenze ...

Fondi cultura: la Regione Campania taglia San Carlo e Giffoni, salve le Luci d'Artista ilmattino.it

Certo, le due iniziative sono diverse nel peso e nella struttura, però è come se Daniele sottintendesse che la cultura in Campania nei luoghi di eccellenza si può e si deve fare. «Un momento ...Il FAI è il Fondo per l’Ambiente Italiano, una fondazione senza scopo di lucro fondata nel 1975 da alcuni amici, fra cui Giulia Maria Crespi, presidentessa onoraria fino al giorno della sua morte. L’a ...