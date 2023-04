Folla e code infinite a Termini: stazione in tilt per l'incidente di Firenze (Di giovedì 20 aprile 2023) Folla, code, treni con ritardi anche fino a 240 minuti: si presenta così stamattina la stazione Termini di Roma, dopo il deragliamento all'alba di un treno merci nelle vicinanze di Firenze, all'altezza della stazione «Firenze Castello», che ha danneggiato l'infrastruttura ferroviaria e bloccato la circolazione tra il capoluogo toscano e Bologna. Numerose le corse cancellate, come appare dai display luminosi che informano i passeggeri degli arrivi e delle partenze. Il personale di Ferrovie dello Stato sta offrendo informazioni e supporto presso gli sportelli dedicati, ma anche all'interno della stazione. Sono molti i passeggeri in coda per i cambi di biglietto, o per chiedere informazioni rispetto all'istanza di rimborso del viaggio. Diversi stanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023), treni con ritardi anche fino a 240 minuti: si presenta così stamattina ladi Roma, dopo il deragliamento all'alba di un treno merci nelle vicinanze di, all'altezza dellaCastello», che ha danneggiato l'infrastruttura ferroviaria e bloccato la circolazione tra il capoluogo toscano e Bologna. Numerose le corse cancellate, come appare dai display luminosi che informano i passeggeri degli arrivi e delle partenze. Il personale di Ferrovie dello Stato sta offrendo informazioni e supporto presso gli sportelli dedicati, ma anche all'interno della. Sono molti i passeggeri in coda per i cambi di biglietto, o per chiedere informazioni rispetto all'istanza di rimborso del viaggio. Diversi stanno ...

