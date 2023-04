(Di giovedì 20 aprile 2023) A(80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro(testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato per idi finale superando il brasiliano Pedro ...

(80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro(testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato per i quarti di finale superando il brasiliano Pedro ...(80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro(testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato per gli ottavi di finale superando l'argentino Juan ...(80.000 $ di montepremi su terra battuta) Luciano Darderi (157) è stato eliminato al ... Mercoledì debutto anche per Alessandro(testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) ...

Florianopolis: Giannessi ai quarti. Battuto Boscardin Tiscali

A Florianopolis (80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro Giannessi (testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato ...A Florianopolis (80.000 $ di montepremi su terra battuta) Alessandro Giannessi (testa di serie numero 7 e numero 253 del mondo) si è qualificato ...