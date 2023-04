Firenze | treno merci deragliato | caos | ritardi e cancellazioni in tutta Italia

(Di giovedì 20 aprile 2023), 20 apr – Nella notte il carro di unhatraCastello e Sesto Fiorentino. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti, ma l’infrastruttura ha riportato seri danni. E’ quanto riferito in una nota diramata da Rete ferroviariana, che informa che in conseguenza della fuoriuscita dai binari di un carro di unla circolazione è attualmente interrotta traCastello e Bologna., oggiSarà dunque una giornata complicata per i pendolari, trae possibili treni cancellati, perché nell’interruzione ...

... a seguito dello svio di unmerci in prossimità diCastello che non ha provocato conseguenze su persone. In direzione nord i treni dell'alta velocità vengono attestati ae ...La circolazione ferroviaria è attualmente interrotta oggi (20 aprile) trae Bologna per il deragliamento di unmerci alla stazione diCastello. La notizia è stata data in un comunicato di Rete ferroviaria italiana (Rfi). L'incidente ha provocato danni ma, fortunatamente nessun ferito. 'La ...È attivo il servizio sostitutivo con bus trae Prato.passeggeri si scontra con una gru in Olanda: un morto e 30 feriti. Il convoglio ha preso fuoco. 'Il binario doveva essere chiuso' ...

/7 Ansa La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che un solo carro del treno merci è uscito dai binari e non "alcuni" come riportato in precedenza… Leggi ...Mattinata da incubo per i passeggeri in partenza dalla Stazione Termini, per le ripercussioni del deragliamento avvenuto a Firenze di un treno merci ...