Firenze, treno merci deraglia: disagi in tutta Italia (Di giovedì 20 aprile 2023) A causa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello avvenuto questa notte, la circolazione ferroviaria è interrotta oggi, giovedì 20 aprile. Alcuni carri che componevano il convoglio sono usciti dai binari nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello: i vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Fortunatamente, non risultano feriti ma l'incidente ha provocato diversi danni all'infrastruttura, motivo per cui è stato chiuso il tratto di ferrovia tra Bologna e Firenze. "La circolazione ferroviaria – si legge nella nota di Rfi – è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio ...

