Firenze, tensione pre-match: Polizia costretta a placare i tifosi del Lech (Di giovedì 20 aprile 2023) tensione a Firenze centro in vista della sfida del Franchi tra Fiorentina e Lech, valevole per l’accesso alle semifinali di Conference League 2022/23. Un gruppo di tifosi polacchi sarebbe stato sorpreso a lanciare petardi e bottiglie in piazza San Marco e Piazza Santissima Annunziata, decidendo poi di organizzare una manifestazione improvvisata e di raggiungere a piedi lo stadio. A quel punto sono intervenute le Forze dell’ordine, incaricate di effettuare delle cariche di alleggerimento, riportato la calma. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)centro in vista della sfida del Franchi tra Fiorentina e, valevole per l’accesso alle semifinali di Conference League 2022/23. Un gruppo dipolacchi sarebbe stato sorpreso a lanciare petardi e bottiglie in piazza San Marco e Piazza Santissima Annunziata, decidendo poi di organizzare una manifestazione improvvisata e di raggiungere a piedi lo stadio. A quel punto sono intervenute le Forze dell’ordine, incaricate di effettuare delle cariche di alleggerimento, riportato la calma. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Firenze, tensione pre-match: Polizia costretta a placare i tifosi del #Lech - muoversintoscan : ??A #Firenze fino al #2maggio per lavori di posa della linea alta tensione istituito senso unico in via Perfetti Ric… - Giulio_Firenze : @StefanoPutinati A me pare che in questa fase le varie 'potenze', alla luce della forte tensione geopolitica provoc… - iltirreno : Nervi tesi dopo la partita di Firenze - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze fino al #2maggio per lavori di posa della linea alta tensione istituito senso uni… -