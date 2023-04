Firenze, svio di un treno merci: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni su dorsale Nord Sud (Di giovedì 20 aprile 2023) È ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro del treno merci è uscito dai binari. A quanto si apprende da Trenitalia i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato. L'incidente intorno alle 3 di notte "La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) È ancora sospesa la circolazione trae Bologna, dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione diCastello dove un carro delè uscito dai binari. A quanto si apprende da Trenitalia i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subirea 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo,e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus trae Prato. L'incidente intorno alle 3 di notte "La circolazione ferroviaria è interrotta trae Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dellodi alcuni carri di unnella stazione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViaggiaTreno : Linea AV #Firenze - #Bologna e nodo di #Firenze: traffico sospeso a seguito dello svio di un treno merci - astralmobilita : ??? Linea #AV #RomaMilano Sospesa tra #Firenze e #Bologna a seguito dello svio di un treno a #FirenzeCastello quest… - Dimsuonosoft : RT @ViaggiaTreno: Linea AV #Firenze - #Bologna e nodo di #Firenze: traffico sospeso a seguito dello svio di un treno merci - lucapasotti1 : RT @rita_liberati: #20aprile #BuongiornoATutti In centrale a Milano c’è il delirio sospesi tutti i collegamenti. Voglio piangere ?? ??????ciao… - PicTolari1 : Un treno è deragliato a Firenze code in tutte le stazioni più importanti. Le ferrovie Italiane comunica che per uno… -