Firenze ricorda Dennis Flagiello, bassista cantante dei Dennis & The Jets (Di giovedì 20 aprile 2023) Tre anni fa la sua scomparsa, portato via dal maledetto virus! Giancarlo Passarella ha coinvolto la famiglia di Vincenzo Ponticiello (questo il suo vero nome) e Venerdì 21 Aprile alla BiblioteCanova di Firenze dalle 17 un evento intitolato Un Salotto per Vincenzo: In Rock Signo Vinces. Saranno tanti i momenti umani, ricchi di testimonianze e ci aspettiamo anche quelli artistici, perché i Dennis & The Jets sono una colonna della musica italiana che all'estero di è fatta ben apprezzare, pur suonando rock! Nel 1985 l'incontro con Renzo Arbore che li invitò alla trasmissione Quelli della notte, in compagnia di Donatella Alamprese (ora apprezzata tanghera ed interprete delle poesie delle donne lucane). Fu di li a poco il loro primo album dal titolo In Rock Signo Vinces, pubblicato nel 1987 dalla ...

