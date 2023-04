Firenze, deraglia un treno merci, alta velocità ferma per ore (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata di ritardi e disagi per chi viaggia in treno: il deragliamento di un treno merci a Firenze ha portato all’interruzione delle linee dell’alta velocità Milano-Roma e Venezia Roma – Firenze – Ritardi su ritardi, anche fino a cinque ore, dal Nord al Sud. L’incidente che si è verificato in provincia di Firenze durante la notte ha portato una giornata di passione per i pendolari e i viaggiatori dell’alta velocità in tutta Italia. Cosa è successo? Un treno merci ha deragliato fra Sesto Fiorentino e Firenze Castello (non ci sono stati feriti) e alle 2.20 la circolazione è stata interrotta, da Firenze a Bologna, come ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata di ritardi e disagi per chi viaggia in: ilmento di unha portato all’interruzione delle linee dell’Milano-Roma e Venezia Roma –– Ritardi su ritardi, anche fino a cinque ore, dal Nord al Sud. L’incidente che si è verificato in provincia didurante la notte ha portato una giornata di passione per i pendolari e i viaggiatori dell’in tutta Italia. Cosa è successo? Unhato fra Sesto Fiorentino eCastello (non ci sono stati feriti) e alle 2.20 la circolazione è stata interrotta, daa Bologna, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente… - repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - GianniVaretto : RT @localteamtv: Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente #Firenze #… - gaiiadilenardo : RT @lindaabrollo: OVVIAMENTE il giorno in cui devo partire per Roma deraglia un treno a firenze e forse non riuscirò a partire. ovviamente -