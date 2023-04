Firenze, deraglia un carro merci: Intercity rimane bloccato per ore, poi riparte (Di giovedì 20 aprile 2023) Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo per ore con centinaia di passeggeri a bordo a seguito dell'assenza di alimentazione causata dal deragliamento di treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino. Secondo quanto si apprende, l'Intercity, che si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino e non è stato coinvolto nell'incidente, è ripartito dopo 8 ore. (LE FOTO DEL deragliaMENTO) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 aprile 2023) Un trenoMilano-Salerno è rimasto fermo per ore con centinaia di passeggeri a bordo a seguito dell'assenza di alimentazione causata dalmento di trenotra Castello e Sesto Fiorentino. Secondo quanto si apprende, l', che si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino e non è stato coinvolto nell'incidente, è ripartito dopo 8 ore. (LE FOTO DELMENTO)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Deraglia il carro di un treno merci: ritardi e cancellazioni, Alta velocità interrotta tra Firenze e Bologna - fanpage : ?? La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta a causa del deragliamento di alcuni vagoni di un tre… - localteamtv : Firenze, deraglia treno merci: circolazione ferroviaria al collasso completo, Italia tagliata in due #incidente… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: #Trasporti, disagi sull'Alta velocità. Cancellazioni, ritardi fino a 180 minuti e itinerari alternativi per i #treni a… - LogicamentePc : RT @Agenzia_Ansa: Deraglia un carro merci a Firenze Castello, abbattuti i pali di alimentazione ai treni. I tecnici di Rfi al lavoro per la… -