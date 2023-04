Firenze | deraglia il carro di un treno merci | disagi sull' Alta velocità

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023) Si annuncia una giornata molto complicata per chi viaggia intra Nord e Sud (e viceversa) dell'Italia. La causa è ilmento di undi unavvenuto nella stazione diCastello. L'incidente ha provocato danni all'infrastruttura ma fortunatamente nessun ferito. Serviranno però diverse ore per ripristinare la linea che è interrotta trae Bologna per quanto riguarda l', con conseguente divisione in due del Paese. Parecchi iche hanno colpito i viaggiatori tra ritardi e cancellazioni.