Firenze, a mandare in tilt le Ferrovie un carro merci che portava frutta e cosmetici: ecco cos’è successo (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo l’ora di pranzo, il carro merci deragliato nei pressi della stazione di Firenze Castello è stato rimosso dalla sede ferroviaria. Le complicate operazioni di sollevamento hanno richiesto l’ausilio di una gru di considerevoli dimensioni: il carro è stato imbracato con delle particolari funi e alzato a molti metri da terra. Sul binario, adesso, restano solo alcuni dei 30 carrelli originari del convoglio incidentato. La maggior parte dei carrelli, perlomeno quelli che non hanno subito danni ed erano in grado di essere trainati sui binari, sono stati spostati durante la mattinata. Intanto, a fornire alcune indicazioni sulla ricostruzione dell’incidente è Marco Dalpiaz, dirigente del compartimento della Polizia Ferroviaria della Toscana: «Il carrello è andato a sbattere un un pilone della corrente», conferma. Lo svio ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo l’ora di pranzo, ilderagliato nei pressi della stazione diCastello è stato rimosso dalla sede ferroviaria. Le complicate operazioni di sollevamento hanno richiesto l’ausilio di una gru di considerevoli dimensioni: ilè stato imbracato con delle particolari funi e alzato a molti metri da terra. Sul binario, adesso, restano solo alcuni dei 30 carrelli originari del convoglio incidentato. La maggior parte dei carrelli, perlomeno quelli che non hanno subito danni ed erano in grado di essere trainati sui binari, sono stati spostati durante la mattinata. Intanto, a fornire alcune indicazioni sulla ricostruzione dell’incidente è Marco Dalpiaz, dirigente del compartimento della Polizia Ferroviaria della Toscana: «Il carrello è andato a sbattere un un pilone della corrente», conferma. Lo svio ...

