Fiorentina, turn over e fiducia. Col Lech Poznan bisogna vincere anche per il ranking (Di giovedì 20 aprile 2023) Da Roma a Firenze è un tragitto breve, percorso di mille trasferte. La Fiorentina spera che ad unire le due città d'arte sia la Conference League, trofeo giunto alla seconda edizione e vinto all'esordio dalla Roma di Josè Mourinho. Ora i viola di Vincenzo Italiano ci credono e fanno sul serio. Stasera, la partita contro il Lech Poznan sembra quasi una formalità dopo il 4-1 dell'andata rifilato dai viola ai polacchi, ma non lo è per tre motivi. C'è un ranking Uefa da sistemare (la Fiorentina è al 101esimo posto) e una vittoria sarebbe preziosa per collezionare punti. C'è soprattutto un'autostima da blindare, alla luce dei buoni risultati in campionato e dalla dimostrazione che in Europa c'è voglia di fare sul serio. E poi c'è uno stadio da rispettare, il Franchi che spera in una prestazione importante ...

