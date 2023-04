Fiorentina-Lech Poznan, le probabili formazioni (Di giovedì 20 aprile 2023) La Fiorentina dovrà mantenere il risultato dell’andata contro il Lech Poznan, ecco le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori La Fiorentina dovrà mantenere il risultato dell’andata contro il Lech Poznan, ecco le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral. Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Dagerstal, Milic, Rebocho; Karlstrom, Murawski; Skoras, Marchwinski, Velde; Ishak. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ladovrà mantenere il risultato dell’andata contro il, ecco lecon le scelte dei due allenatori Ladovrà mantenere il risultato dell’andata contro il, ecco lecon le scelte dei due allenatori.(4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral.(4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Dagerstal, Milic, Rebocho; Karlstrom, Murawski; Skoras, Marchwinski, Velde; Ishak. L'articolo proviene da Calcio News 24.

