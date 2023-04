Fiorentina-Lech Poznan, gol di Sobiech per lo 0-3: Franchi ammutolito, che rimonta dei polacchi (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) Incredibile quanto accaduto in Fiorentina-Lech Poznan, match di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. Dopo il 4-1 viola all’andata, i polacchi completano la rimonta in 70 minuti in un Franchi ammutolito in cui si sentono solo i 2000 tifosi ospiti. A completare l’opera Sobiech, che da due passi trafigge Terraciano per il 3-0 ospite. Una serata davvero difficile per gli uomini di Italiano, che sembravano ormai con un piede in semifinale. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Incredibile quanto accaduto in, match di ritorno dei quarti di finale della Conference League 2022/2023. Dopo il 4-1 viola all’andata, icompletano lain 70 minuti in unin cui si sentono solo i 2000 tifosi ospiti. A completare l’opera, che da due passi trafigge Terraciano per il 3-0 ospite. Una serata davvero difficile per gli uomini di Italiano, che sembravano ormai con un piede in semifinale. ILSportFace.

