Fiorentina-Lech Poznan, da che punteggio si riparte? Il regolamento di Conference League e la regola dei gol in trasferta (Di giovedì 20 aprile 2023) Fiorentina in campo questo pomeriggio, giovedì 20 aprile, alle 18.45 al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. I viola troveranno sulla propria strada i polacchi del Lech Poznan. All’andata la squadra di Vincenzo Italiano si era imposta 4-1 grazie alle reti di Arthur Cabral e Nico Gonzalez nel primo tempo e di Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikoné nella ripresa. La rete dei padroni di casa, firmata da Kristoffer Velde era valsa il momentaneo 1-1. Per passare il turno e accedere alle semifinali, dunque, alla Fiorentina basterà non perdere con più di due gol di svantaggio. La regola dei gol in trasferta, infatti, è stata abolita per cui in caso di vittoria polacca con tre gol di scarto (3-0, 4-1, 5-2 e così via) si andrebbe ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)in campo questo pomeriggio, giovedì 20 aprile, alle 18.45 al Franchi per il ritorno dei quarti di finale di. I viola troveranno sulla propria strada i polacchi del. All’andata la squadra di Vincenzo Italiano si era imposta 4-1 grazie alle reti di Arthur Cabral e Nico Gonzalez nel primo tempo e di Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikoné nella ripresa. La rete dei padroni di casa, firmata da Kristoffer Velde era valsa il momentaneo 1-1. Per passare il turno e accedere alle semifinali, dunque, allabasterà non perdere con più di due gol di svantaggio. Ladei gol in, infatti, è stata abolita per cui in caso di vittoria polacca con tre gol di scarto (3-0, 4-1, 5-2 e così via) si andrebbe ai ...

