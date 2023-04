Fiorentina-Lech Poznan 2-3 | Pradè | “Dedica ai tifosi | mancata lucidità anche per arbitraggio particolare”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Danieleha parlato nel post-partita di2-3, ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Nonostante le difficoltà e la sconfitta, la viola vola in semifinale e il direttore sportivo commenta così: “Siamo molto felici, èlaa un certo punto maa causa di un– afferma– Siamo orgogliosi dei nostri, che hanno continuato a sostenercisullo 0-3 quando potevamo andare nel panico, poi hanno segnato due giocatori che hanno avuto molti infortuni e che speriamo di ritrovare al meglio. Speriamoche Bonaventura non abbia nulla.”ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #FiorentinaLech, tifoso polacco trovato con sei grammi di cocaina nelle mutande: denunciato e cacciato dal Franchi - AimeePaashuis : RT @footballitalia: #ASRoma 1-0 #Feyenoord : Leonardo Spinazzola! Liveblog - ricioschi23 : RT @sportface2016: #FiorentinaLech, tifoso polacco trovato con sei grammi di cocaina nelle mutande: denunciato e cacciato dal Franchi https… - footballitalia : #ASRoma 1-0 #Feyenoord : Leonardo Spinazzola! Liveblog - MomentiCalcio : #Fiorentina distratta e arbitro horror: il #Lech va sul 3-0 ma poi è festa viola -

Il tecnico dellaVincenzo Italiano ha commentato il passaggio del turno con brivido contro ilPoznan: "E' successo quello che ho sempre temuto, si è complicata una partita e la qualificazione quando ...2 - 3: la partita minuto per minuto e le reazioni Formazioni: Terracciano; Venuti, Milenkovi (Martinez Quarta 46'), Igor, Biraghi (Terzi 53'); Bonaventura (Castrovilli ...Laderaglia per 77 minuti contro ilPoznan , va sotto per tre reti a zero, poi grazie alla perla di Riccardo Sottil , scaccia la paura e si rimette in carreggiata per volare verso la ...

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Santi FirenzeViola.it foto di Federico De Luca 2023 Queste le parole in sala stampa del tecnico viola Vincenzo Italiano dopo la sfida contro il Lech Poznan che ha… L ...CONCERTI Il rapper Mezzosangue in concerto il 20 APRILE MOSTRE Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye fino al 18 GIUGNO ...