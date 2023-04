Fiorentina-Lech Poznan 2-3, Commisso: “Passaggio del turno meritato” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Una battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato Passaggio del turno e una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi”. Queste le parole del presidente viola Rocco Commisso commentando la qualificazione alle semifinali della Conference League da parte della Fiorentina nonostante la sconfitta rimediata contro il Lech Poznan. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) “Una battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto ildele una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi”. Queste le parole del presidente viola Roccocommentando la qualificazione alle semifinali della Conference League da parte dellanonostante la sconfitta rimediata contro il. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JackFlorence10 : Oltre all'errore di Venuti che ha portato in vantaggio il Lech Poznan, rigore generoso concesso al Poznan e rigore… - AnsaToscana : Lech vince 3-2, Fiorentina in semifinale di Conference. I viola passano in forza del 4-1 dell'andata a Poznan #ANSA - AnsaToscana : Lech vince 3-2, la Fiorentina in semifinale di Conference. I viola passano in forza del 4-1 dell'andata a Poznan… - sportface2016 : #FiorentinaLechPoznan Commisso: 'Passaggio del turno meritato' - SportRepubblica : Fiorentina-Lech Poznan 2-3: viola in semifinale di Conference League -