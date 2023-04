Fiorentina-Lech Pozan da brividi! I viola in semifinale di Conference (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Italia del calcio continua ad essere protagonista nelle competizioni europee. Dopo il passaggio di Milan e Inter in semifinale di Champions League, oggi si chiude il quadro delle semifinaliste di Conference ed Europa League. La Fiorentina, seppur col brivido, ha staccato il pass per la semifinale di Conference League. Al Franchi i viola hanno temuto contro un Lech Pozan aggressivo, per nulla scoraggiato dal 4-1 dell’andata. La Fiorentina ha sofferto e rischiato, ma col risultato del 2-3 si assicura il pass per le semifinali. Gli ospiti si sono portati subito in vantaggio con una rete di Sousa al 9?. Nel secondo tempo poi Velde e Sobiech hanno aumentato il vantaggio con altre due reti, rispettivamente al 64? e 69?. Ci ha pensato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Italia del calcio continua ad essere protagonista nelle competizioni europee. Dopo il passaggio di Milan e Inter indi Champions League, oggi si chiude il quadro delle semifinaliste died Europa League. La, seppur col brivido, ha staccato il pass per ladiLeague. Al Franchi ihanno temuto contro unaggressivo, per nulla scoraggiato dal 4-1 dell’andata. Laha sofferto e rischiato, ma col risultato del 2-3 si assicura il pass per le semifinali. Gli ospiti si sono portati subito in vantaggio con una rete di Sousa al 9?. Nel secondo tempo poi Velde e Sobiech hanno aumentato il vantaggio con altre due reti, rispettivamente al 64? e 69?. Ci ha pensato ...

