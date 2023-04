Fiorentina, Italiano: “In Europa le partite non sono mai chiuse. Sottil ha qualità da grande giocatore” (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la partita persa, ma con la semifinale in tasca Vincenzo Italiano ha parlato in questo modo a Sky Sport dopo Fiorentina-Lech Poznan. Queste le parole del tecnico viola. Sulla partita: “E’ successo quello che ho temuto contro il Braga e stasera. Ce la siamo complicata, ma siamo stati bravi a rimanere luci e a rimettere apposto la qualificazione che non era una formalità in quanto in Europa non puoi stare mai tranquillo. Il primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo stavamo amministrando ma poi ce la siamo complicata. In Europa le partite non finiscono mai. Non abbiamo perso però la testa e per questo siamo stati bravi poi a qualificarci. L’obiettivo era quello di centrare le semifinali“. Sulle rotazioni: “Per me è normale a pensare alle rotazioni avendo partite su ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la partita persa, ma con la semifinale in tasca Vincenzoha parlato in questo modo a Sky Sport dopo-Lech Poznan. Queste le parole del tecnico viola. Sulla partita: “E’ successo quello che ho temuto contro il Braga e stasera. Ce la siamo complicata, ma siamo stati bravi a rimanere luci e a rimettere apposto la qualificazione che non era una formalità in quanto innon puoi stare mai tranquillo. Il primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo stavamo amministrando ma poi ce la siamo complicata. Inlenon finiscono mai. Non abbiamo perso però la testa e per questo siamo stati bravi poi a qualificarci. L’obiettivo era quello di centrare le semifinali“. Sulle rotazioni: “Per me è normale a pensare alle rotazioni avendosu ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Le parole di #Italiano dopo il passaggio del turno della sua #Fiorentina contro il #LechPoznan - Fiorentinanews : #Italiano: 'E' successo quello che temevamo, come con il Braga ma siamo rimasti in partita. #Sottil ha qualità da g… - DiMarzio : #UECL | #Fiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano a fine partita: 'È successo quello che ho sempre temuto' - Ftbnews24 : #Pagelle Fiorentina-Lech Poznan 2-3: Italiano trema ma vola in semifinale #Conference League, Fiorentina, Italiano - dimitri_conti : #UECL - #FiorentinaLechPoznan 2-3 Le pagelle della #Fiorentina per @TuttoMercatoWeb: #Sottil (6,5) e #Castrovilli… -