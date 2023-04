Fiorentina, Italiano: «É successo quello che temevo, ma siamo rimasti lucidi» (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina con il Lech Poznan, che non compromette però il cammino europeo dei viola, che volano in semifinale Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita della Fiorentina con il Lech Poznan, persa 3-2, ma che vale comunque la qualificazione in semifinale di Conference League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Stasera è successo quello che ho sempre temuto, come era già successo col Braga si è complicata una partita quando sembrava impensabile. siamo stati bravi a rimanere lucidi rimettendo a posto la qualificazione. Sembrava una formalità ma in Europa non si può essere mai tranquilli». PENTITO DI AVER FATTO GIOCARE MILINKOVIC – «Sei in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Le parole di Vincenzodopo la sconfitta dellacon il Lech Poznan, che non compromette però il cammino europeo dei viola, che volano in semifinale Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita dellacon il Lech Poznan, persa 3-2, ma che vale comunque la qualificazione in semifinale di Conference League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Stasera èche ho sempre temuto, come era giàcol Braga si è complicata una partita quando sembrava impensabile.stati bravi a rimanererimettendo a posto la qualificazione. Sembrava una formalità ma in Europa non si può essere mai tranquilli». PENTITO DI AVER FATTO GIOCARE MILINKOVIC – «Sei in ...

