Fiorentina in semifinale di Conference League! Ma che paura con il Lech Poznan

La Fiorentina non vince in casa contro il Lech Poznan (2-3) ma rischia di sprecare il vantaggio dell'andata di 1-4, ma vola in semifinale di UEFA Conference League. QUALIFICAZIONE A FATICA – La Fiorentina rischia la clamorosa sconfitta in casa per 0-3, compromettendo il passaggio in semifinale di Conference League dopo il risultato di 1-4 all'andata. Il Lech Poznan sfiora l'impresa aprendo subito le marcature al 9? con Sousa. Nel secondo tempo Velde segna su rigore al 65? riaprendo di fatto la partita, e appena quattro minuti dopo confusione totale in difesa per i viola con il gol di Sobiech. La Fiorentina sul finale però rialza la testa e si ricompatta, trovando i gol prima con Sottil e poi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianniSemino : Dopo lo shock....il trionfo!!! E ora Semifinale!!!!! #Fiorentina ?????? #FiorentinaLechPoznan - Pinucciomito87 : RT @SpecialeLuca: Semifinale europea dopo 8 anni. ?? Senza il brivido non saremmo Viola. ?? Stanchi e anche un po’ polli, ma serve da lezione… - acfiorentinabr : RT @PassioneFiorent: ??PIÙ FORTI DELL'ARBITRO ?? LA FIORENTINA È IN SEMIFINALE ?? - LabaroViola_ : RT @PassioneFiorent: ??PIÙ FORTI DELL'ARBITRO ?? LA FIORENTINA È IN SEMIFINALE ?? - amofiorentina : RT @PassioneFiorent: ??PIÙ FORTI DELL'ARBITRO ?? LA FIORENTINA È IN SEMIFINALE ?? -