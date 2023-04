Fiorentina | Igor | «Vinceremo la Conference grazie alla Roma»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 aprile 2023), difensore centrale della, ha parlato delle ambizioni europee club viola. Tutti i dettagli, difensore centrale della, ha parlato a ESPN. PAROLE – «Dopo aver visto lavincere la, abbiamo iniziato a pensare di poter andare lontano anche noi in questo trofeo, pensando di poter diventare campioni. Si sa che non è facile e che giocare contro avversari di altre nazioni è sempre difficili. Ma siamo davvero felici di quanto ottenuto finora, la piazza e i tifosi sono molto contenti del fatto che siamo tornati a giocare in Europa dopo diversi anni. Noi però non ci accontentiamo, il nostro desiderio è quello di raggiungere la finale e vincere la coppa. Dipende solo da noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.