Fiorentina, Commisso: «Battaglia vinta, semifinale meritata» (Di giovedì 20 aprile 2023) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così commentato il passaggio dei viola alle semifinali di Conference Rocco Commisso, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha commentato il passaggio alle semifinali di Conference League. LE PAROLE – «Una Battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato passaggio del turno e una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Rocco, presidente della, ha così commentato il passaggio dei viola alle semifinali di Conference Rocco, ai canali ufficiali della, ha commentato il passaggio alle semifinali di Conference League. LE PAROLE – «Unache dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato passaggio del turno e unaimportantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

