Fiorentina, che spavento. Va sotto 0 - 3 col Lech, poi Sottil le regala la semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Obiettivo raggiunto: la Fiorentina centra la qualificazione alle semifinali di Champions. Ma che paura... Doveva essere quasi una formalità dopo il 4 - 1 di Poznan. Il gol di Sousa dopo 9' aveva fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Inter 2022-2023 è la quarta squadra della storia a pareggiare per 3-3 due partite nella stessa edizione della… - SaraMeini : Che bella storia. #Cabral, bomber della #Fiorentina, si ferma a palleggiare con alcuni bambini in un giardino in pi… - LucaHoganC : Ah quindi volete dirmi che la Fiorentina ha raggiunto più semifinali europee del Napoli? Capisco. - MatteoDovellini : Con grande fatica, sbagliando l'approccio. Con qualche giocatore che non ha sfruttato l'occasione concessa dal tecn… - GiacomoFelici1 : @RealSpawn77 Preferirei una mail che mi invita a portare una bandiera allo stadio che la Fiorentina vincente -