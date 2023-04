Fiorentina, che paura: rischia il ribaltone, Sottil sistema le cose e la sconfitta vale la semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) Fiorentina, che paura. Ma Sottil risolve tutto e le semifinali, che sembravano già in tasca, arrivano comunque, anche se facendo un giro larghissimo. Proprio come col Braga, l’approccio dei viola, già forti dell’1-4 conquistato in cassa dei polacchi del Lech Poznan, è disastroso, al netto però di due gravi errori arbitrali (manca un rosso e forse pure un rigore a favore dei toscani), le cose poi si complicano con un intervento scriteriato di Terzic e il rigore dello 0-2, quindi il clamoroso 0-3 e la squadra che va totalmente nel pallone. Il Franchi non aiuta e mugugna, Italiano si infuria e chiede la reazione ai suoi, che per fortuna trovano l’1-3 grazie a Sottil e rendono meno amaro il ko, che comunque arriva mettendo fine a una lunghissima striscia di imbattibilità, con il definitivo 2-3 di ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023), che. Marisolve tutto e le semifinali, che sembravano già in tasca, arrivano comunque, anche se facendo un giro larghissimo. Proprio come col Braga, l’approccio dei viola, già forti dell’1-4 conquistato in cassa dei polacchi del Lech Poznan, è disastroso, al netto però di due gravi errori arbitrali (manca un rosso e forse pure un rigore a favore dei toscani), lepoi si complicano con un intervento scriteriato di Terzic e il rigore dello 0-2, quindi il clamoroso 0-3 e la squadra che va totalmente nel pallone. Il Franchi non aiuta e mugugna, Italiano si infuria e chiede la reazione ai suoi, che per fortuna trovano l’1-3 grazie ae rendono meno amaro il ko, che comunque arriva mettendo fine a una lunghissima striscia di imbattibilità, con il definitivo 2-3 di ...

