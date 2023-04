Fini sul 25 aprile: paternità Resistenza non sia solo di sinistra (Di giovedì 20 aprile 2023) "Questioni così importanti, non solo perché è storia, ma perché hanno delle ricadute ancora oggi attuali, parlava della strage di via Rasella, non è lecito fare battute, non è lecito scherzare. Poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) "Questioni così importanti, nonperché è storia, ma perché hanno delle ricadute ancora oggi attuali, parlava della strage di via Rasella, non è lecito fare battute, non è lecito scherzare. Poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zerocalcare : Considerate che l'oggetto della serata è l'inclusività e la riflessione sul concetto di disabilità, quindi pure i d… - villani_e : RT @Simonesilvan74: - massacrato Fini per una questione riguardante il cognato con una campagna di stampa vergognosa - sbattuto in prima… - villani_e : RT @Simonesilvan74: @NicolaPorro Dissero quelli del metodo “ boffo “ del daje al cognato di fini , della bambola sul palco contro la boldri… - Simonesilvan74 : - massacrato Fini per una questione riguardante il cognato con una campagna di stampa vergognosa - sbattuto in pr… - Ivana96059164 : @fattoquotidiano Fini può darci qualche giudizio anche sul suo di comportamento? -