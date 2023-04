Find-Design Fair Asia | Fiera Milano porta le eccellenze made in Italy a Singapore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Maldi, FieraMilano: 'Fuorisalone 2023, con FIND un vettore fieristico Milano-Singapore per il design. Valore atteso… - Affaritaliani : Design, l'eccellenza a Singapore Fiera Milano con FIND. VIDEO - Giornaleditalia : Fiera Milano con FIND per il secondo, il viaggio del Made in Italy a Singapore con oltre 500 brand del design - notebookitalia : Tra tutti gli smartphone flip, di solito compatti e dal design ricercato, OPPO Find N2 Flip possiede la batteria pi… -

Dopo il successo della prima edizione, Fiera Milano torna a Singapore per la seconda edizione diFair Asia, l'evento asiatico di riferimento per il settore dele dell'arredamento. L'appuntamento fieristico ospiterà, dal 21 al 23 settembre 2023 all'interno del Marina Bay Sands

Fiera Milano con FIND porta l’eccellenza del design a Singapore. VIDEO Affaritaliani.it

Seconda edizione dell’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento dal 21 al 23 settembre. Più di 500 brand, 50 relatori internazionali e oltre 15.000 visitatori attesi ...Milano, 20 apr. (askanews) – Le eccellenze italiane del design alla prova del grande mercato asiatico: Fiera Milano, in collaborazione con dmg Events, ha annunciato al Fuorisalone la seconda edizione ...