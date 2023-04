Feyenoord, Kokcu: «Roma? Mai avuto paura di questi incontri» (Di giovedì 20 aprile 2023) Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord, ha parlato a NOS in vista della sfida di questa sera di Europa League contro la Roma Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord, ha parlato a NOS. PAROLE – «Siamo fiduciosi. La Roma è ovviamente un avversario molto forte. Quello che noi cerchiamo di creare al De Kuip con i tifosi, probabilmente lo creeranno anche loro. Mi piace, mi piacciono partite del genere. Non ho mai paura, anche se devo dire che negli ultimi anni non è sempre andata bene. Non ho mai avuto paura di questi incontri. Ho sempre avuto fiducia in me stesso. Quest’anno sta venendo fuori meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Orkun, centrocampista del, ha parlato a NOS in vista della sfida di questa sera di Europa League contro laOrkun, centrocampista del, ha parlato a NOS. PAROLE – «Siamo fiduciosi. Laè ovviamente un avversario molto forte. Quello che noi cerchiamo di creare al De Kuip con i tifosi, probabilmente lo creeranno anche loro. Mi piace, mi piacciono partite del genere. Non ho mai, anche se devo dire che negli ultimi anni non è sempre andata bene. Non ho maidi. Ho semprefiducia in me stesso. Quest’anno sta venendo fuori meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma - Feyenoord, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici Sarà possibile vedere Roma - Feyenoord anche su DAZN . La nota piattaforma streaming dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co - esclusiva dei match di Europa League e Conference ... Europa League, quarti di ritorno: Roma - Feyenoord e Sporting - Juventus Il Feyenoord arriva nella capitale per difendersi, ma se possibile anche colpire la Roma in ... Negli olandesi occhio al talento di Kokcu e Jahanbakhsh oltre al centrocampista Wieffer, autore del gol ... Roma-Feyenoord, probabili formazioni: dubbio Dybala, Pellegrini dal 1' I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ... Roma-Feyenoord: probabili formazioni Le scelte di Mourinho e Slot in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League ROMA - In casa Roma Llorente va verso la conferma nel terzetto difensivo completato da Smalling e Manci ...